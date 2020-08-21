Гендиректор «Спартака» рассказал, сможет ли Кокорин уехать в Европу

Если футболист Александр Кокорин захочет уехать работать в Европу, то ФК «Спартак» может его отпустить. Такое заявление сделал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определенные договоренности», — сказал Газизов порталу «Чемпионат».

Ранее спортивный комментатор Нобель Арустамян написал в своем Telegram-канале, что итальянская «Рома» заинтересована в Кокорине.

«Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной», — отметил Арустамян.

По его словам, в скором времени «Рома» может связаться по этому вопросу со «Спартаком». При этом ходят слухи, что сам 29-летний спортсмен не против попробовать себя в Серии А.

Александр Кокорин в начале августа подписал трехлетний контракт с командой красно-белых. Однако пока из-за травмы он не провел ни одного матча. Предположительно, футболист выйдет на поле в этом сентябре.

Нападающий с 2008 по 2015 год играл в московском «Динамо», с 2016 по 2020 год — за питерский «Зенит». При этом вторую часть прошлого сезона он провели в ФК «Сочи».