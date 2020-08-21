СМИ: Кокорин заинтересовал итальянскую «Рому»
Спортивный комментатор Нобель Арустамян в свое телеграм-канале рассказал, что к бомбардиру «Спартака» Александру Кокорину присматривается итальянская «Рома». Об этом сообщила «Свободная пресса».
По данным издания, руководство «Ромы» планирует вступить в официальные переговоры с московским клубом относительно покупки форварда. По словам инсайдера, сам 29-летний футболист не прочь уехать в Европу и попробовать себя в Серии А. Уточнятся, что нападающий заключил соглашение со спартаковцами несколько недель назад, но пока не сыграл за столичную команду ни одного матча.