СМИ: Кокорин заинтересовал итальянскую «Рому»

По данным издания, руководство «Ромы» планирует вступить в официальные переговоры с московским клубом относительно покупки форварда. По словам инсайдера, сам 29-летний футболист не прочь уехать в Европу и попробовать себя в Серии А. Уточнятся, что нападающий заключил соглашение со спартаковцами несколько недель назад, но пока не сыграл за столичную команду ни одного матча.