СМИ: Кокорин может пропустить матчи до сентября

По данным источников, спортсмен сможет выйти на поле уже после паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сентябрьские матчи национальных сборных.

За три тура, оставшиеся до паузы, «Спартак» сыграет с «Локомотивом», «Ротором» и тульским «Арсеналом».

Кокорин перешел в московский клуб в это летнее трансферное окно, написала «Газета.ru». Туда он попал из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Форвард подписал контракт со столичным клубом до лета 2023 года. Нападающий будет получать в «Спартаке» три миллиона евро в год.

На тренировке перед матчем первого тура чемпионата России Кокорин получил травму. В итоге он не вышел на поле на матчах чемпионата России с «Сочи» (2:2), «Ахматом» (2:0) и «Уфой» (1:1). Бывший врач команды Юрий Васильков заявил, что у Кокорина обычная рядовая травма, которую часто получают футболисты.