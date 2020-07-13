Гендиректор «Локомотива» показал неприличный жест болельщикам

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе показал неприличный жест болельщику во время матча команды против «Уфы».

Предшественник Кикнадзе на посту Илья Геркус опубликовал в социальных сетях снимок инцидента и отметил, что этот жест повод обратиться в дисциплинарный комитет.

Однако, как позже выяснилось, снимок оказался обработан в программе фотошоп, пишет газета «Известия». На самом деле гендиректор «Локомотива» показывал большой палец. Тем не менее, как заверил Геркус, сам инцидент имел место.

Накануне футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Уфой» в домашнем матче Российской премьер-лиги. Итоговый счет — 1:1. В составе «Уфы» гол с пенальти забил Даниил Фомин. У «Локомотива» отличился перуанец Джефферсон Фарфан.

Таким образом, «Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, в его арсенале 51 очко. «Уфа» — на шестом месте с 37 очками.

Расположенная в воротах камера, запечатлела, как батюшка с кадилом освящает ворота в преддверии игры «Локомотив» — «Уфа».