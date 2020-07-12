За несколько часов до матча 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Уфа» священник освятил ворота на поле стадиона «РЖД Арена».

Камера, которая была расположена в воротах, запечатлела, как батюшка с кадилом освящает ворота в преддверии игры. Видеозапись в Instagram опубликовал комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов.

Несколько часов назад футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Уфой» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Итоговый счет — 1:1. На 39-й минуте в составе «Уфы» гол с пенальти забил Даниил Фомин. У «Локомотива» отличился перуанец Джефферсон Фарфан, который вышел на поле впервые с 4 мая 2019 года.

По результатам встречи, «Локомотив» находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал 51 очко в 28 матчах. «Уфа» занимает шестое место с 37 очками после 28 встреч.