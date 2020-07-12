«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Уфой» в домашнем матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Итоговый счет — 1:1. На 39-й минуте в составе «Уфы» гол с пенальти забил Даниил Фомин. У «Локомотива» отличился перуанец Джефферсон Фарфан, который вышел на поле впервые с 4 мая 2019 года.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, для которого прошедший матч РПЛ оказался 227-м в карьере. С таким показателем он занял первое место, ранее судейский рекорд по количеству игр в РПЛ принадлежал Алексею Николаеву — 226.

«Уфа» не может обыграть «Локомотив» в чемпионате России с 15 октября 2017 года. Тогда матч в Уфе завершился победой хозяев со счетом 1:0. Всего команды сыграли 12 раз в рамках РПЛ. За это время «Локомотив» четыре раза победил, «Уфа» выиграла в трех матчах, еще пять встреч завершились ничьей.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал 51 очко в 28 матчах. «Уфа» расположилась на шестой строчке с 37 очками после 28 встреч.

Фарфан повредил колено, когда выступал вместе со сборной Перу на Кубке Америки в Бразилии. В мае 2020-го у 35-летнего нападающего выявили коронавирус, в начале июля спортсмен вылечился от новой инфекции.