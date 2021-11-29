Памятник Диего Марадоне установили на стадионе в Италии

В честь знаменитого футболиста Диего Марадоны в Италии открыли памятник. Скульптуру установили в чаше домашнего стадиона «Наполи», который носит имя спортсмена.

Памятник открыли перед матчем «Наполи» и «Лацио». Команды играли в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Марадону изобразили бегущим за мячом. Во время торжественной церемонии на стадионе выключили свет, а присутствующие на трибунах фанаты включили фонарики. В этот момент фигура легендарного футболиста подсвечивалась.

Мероприятие посетил президент FIFА Джанни Инфантино. Еще болельщикам показали видеообращение трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Вы знаете, с какой любовью и уважением я отношусь к Марадоне. Теперь у меня есть возможность сказать всем, что мы никогда не сможем забыть такого большого игрока, как он. Он был другом, и я считаю, что он заслуживает этой церемонии», — привело слова спортсмена РИА «Новости».

Диего Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет. Футболиста не стало 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.