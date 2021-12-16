Статую Марадоны установили в аэропорту Буэнос-Айреса

Статую бывшего футболиста аргентинской сборной Диего Марадоны установили в международном аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом рассказали в пресс-службе компании Aeropuertos Argentina 2000.

«АА2000 торжественно открыла в международном аэропорту Эсейса статую Номера 10, которая отсылает к образу легенды футбола на чемпионате мира в Мексике в 1986 году», — процитировал ТАСС пресс-службу.

Статую изготовили с помощью 3D-принтера. Для создания образа скульпторы воспользовались фотографиями Марадоны, сделанными во время чемпионата в Мексике в момент прослушивания им национального гимна.

В пресс-службе уточнили, что владелец аэропорта сам предложил Марадоне поставить его фигуру, а футболист попросил установить памятник конкретно в аэропорту Эсейса.

Марадона стал чемпионом мира в 1986 году. Он умер в 2020 году в 60 лет.