«Для них нет авторитетов»: Губерниев назвал достойной игру «Химок» в финале Кубка России

«Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России со счетом 1:0. Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев тем не менее высоко оценил игру футбольного клуба из Подмосковья. Свой взгляд на матч он изложил в разговоре с «360».

«Футбольный клуб „Химки“ очень достойно смотрелся в финале Кубка России. И больше того, мы все видели, как многократный чемпион страны и однозначно сильнейшая команда „Зенит“ просто была заперта в штрафной площади», — заявил он.

Перевести матч в дополнительное время и продолжать бороться за трофей «Химки» не смогли только из-за «какого-то мгновения и удара в штангу».

Губерниев поздравил «Зенит», при этом он гордится «Химками».

Я не очень понимаю, как «Зенит» будет с такой игрой выступать в Лиге чемпионов. Все-таки за наш флагман тревожно. В то время как «Химки» показывали, что для них совершенно нет авторитетов, очень самобытная команда Дмитрий Губерниев спортивный комментатор.

Теперь Губерниев предложил ждать возобновления игры в Российской премьер-лиге (РПЛ). Когда-то «Химки» уже играли в элитной лиге страны, напомнил собеседник «360». И вот теперь клуб получил еще один серьезный шанс.

Матч «Зенит» — «Химки» прошел 25 июля в Екатеринбурге. Петербургский клуб стал обладателем Олимп — Кубка России сезона-2019/20 уже в четвертый раз. Единственный гол с пенальти забил форвард Артем Дзюба.

Теперь «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче Олимп — Суперкубок России. Футболисты выйдут на поле «ВЭБ Арены» 7 августа. «Химки» выступят в следующем сезоне РПЛ, который стартует 8 августа.