«Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России

Петербургский «Зенит» стал обладателем Кубка России по футболу, обыграв в финале подмосковные «Химки» со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил форвард Артем Дзюба.

Первый тайм матча закончился нулевой ничьей. Во втором тайме игра долго складывалась без голов, но на 84-й минуте встречи игрок «Химок» Евгений Гапон повалил Малкома в своей штрафной. Пенальти пробил Артем Дзюба — он легко развел вратаря и мяч по разным углам. В итоге победил «Зенит» со счетом 1:0.

Петербургский клуб стал обладателем Олимп — Кубка России сезона-2019/20. Встреча с подмосковными «Химками» проходила в Екатеринбурге. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Петербургский клуб взял Кубок России в четвертый раз. Предыдущие победы были в сезонах: 1998/1999, 2009/2010, 2015/2016. Кроме того, «Зенит» один раз выиграл в финале Кубка СССР.

Перед финалом Олимп — Кубка команда обыграла «Енисей» со счетом 2:1, «Томь» — 4:0 и «Ахмат» — 2:1 ДВ. В свою очередь, «Химкам» удалось обойти «Рубин» со счетом 3:0, «Оренбург» — 2:1, «Торпедо» — 5:1 и «Урал» — 3:1.

Теперь «Зениту» предстоит сразиться с «Локомотивом» в матче Олимп — Суперкубок России. Футболисты выйдут на поле «ВЭБ Арены» 7 августа. «Химки» сыграют в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), который стартует 8 августа.