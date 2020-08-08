Футболисты «Локомотива» обиделись на фанатов за критику руководства клуба

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов заявил, что фанаты больше не интересуются игрой команды. Им интереснее пререкаться с руководством команды. Об этом футболист заявил на встрече с болельщиками.

«У меня складывается впечатление, что мы вам неинтересны. Все вопросы и нападки — в адрес Василия Александровича [Кикнадзе], который является частью клуба и команды», — привет цитату спортсмена Sport24.

По словам Смолова, во время игры против «Зенита» вместо поддержки фанатского сектора они слышали только критику руководства.

«Это влияет на настрой на игру и очень отвлекает», — пояснил футболист. Он предложил не сваливать все в одну кучу и устраивать какие-то разборки. С ним согласился Дмитрий Баринов. Он пояснил, что вчера при счете 1:2 фанаты должны были болеть за свою команду, тогда бы была победа.

«Мы вас уважаем, ценим и любим. Почему такое отношение к нам? Мы этого не заслужили! Мы только и слышим про руководство», — сказал Баринов.

Как напомнила НСН, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе поскандалил на встрече с фанатами, которые до сих пор не простили ему уход Юрия Семина. Болельщики предложили директору покинуть свой пост. В ответ они услышали жесткий протест. Кикнадзе заявил, что не болельщики должны решать, кто будет руководить клубом. Также он раскритиковал их за то, что на 20-й минуте игры они ушли с трибун в знак протеста против увольнения Семина.

Встреча «Локомотива» и «Зенита» прошла в Москве в минувшую пятницу, 7 августа. Команды боролись за обладание Суперкубком России. В итоге трофей достался петербуржцам, которые победили со счетом 2:1.

Юрий Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» в середине мая. Руководство клуба решило не продлевать с ним контракт. Его отставка сильно разозлила поклонников команды, так как именно при Семине клуб трижды становился чемпионом: в 2002-м, 2004-м и сезоне-2017/18.