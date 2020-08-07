«Зенит» выиграл Суперкубок России

Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России. Матч проходил на «ВЭБ Арене» в Москве.

Счет в игре открыл новый капитан «Зенита» Артем Дзюба. На 14-й минуте он отправил мяч в ворота соперника. Второй гол «Локомотиву» забил Магомед Оздоев. Это произошло на 69-й минуте игры.

«Железнодорожники» размочили счет ближе к концу встречи. Гол в ворота «Зенита» забил Ведран Чорлука.

В этом матче впервые за «Зенит» сыграл бывший игрок «Ливерпуля» Деян Ловрен. Также на поле вышел нападающий «Локомотива» Федор Смолов, вернувшийся после шестимесячной аренды в испанской «Сельте».

Это вторая подряд встреча «Зенита» и «Локомотива» в борьбе за Суперкубок России. В прошлом году игра закончилась со счетом 3:2 в пользу москвичей.

Для петербургского клуба это пятый выигрыш этого трофея. По итогам минувшего сезона «Зенит» собрал практически все главные награды: выиграл чемпионат и кубок страны. Из-за такой двойной победы в борьбе за Суперкубок он боролся с «Локомотивом», который занял второе место в чемпионате.

В активе «железнодорожников» три Суперкубка и это четвертый раз, когда команда уступает этот трофей сопернику.

Накануне «Зенит» выпустил официальное заявление, в котором опроверг сообщение спортивного комментатора Алексея Андронова о вспышке коронавирусной инфекции среди игроков.

В пресс-службе клуба заявили, что на минувшей неделе выявили один сомнительный тест. После этого провели еще три исследования, которые оказались отрицательными. Но несмотря на это человека все равно отправили в карантин.