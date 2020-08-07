«Зенит» выиграл Суперкубок России
Счет в игре открыл новый капитан «Зенита» Артем Дзюба. На 14-й минуте он отправил мяч в ворота соперника. Второй гол «Локомотиву» забил Магомед Оздоев. Это произошло на 69-й минуте игры.
«Железнодорожники» размочили счет ближе к концу встречи. Гол в ворота «Зенита» забил Ведран Чорлука.
В этом матче впервые за «Зенит» сыграл бывший игрок «Ливерпуля» Деян Ловрен. Также на поле вышел нападающий «Локомотива» Федор Смолов, вернувшийся после шестимесячной аренды в испанской «Сельте».
Это вторая подряд встреча «Зенита» и «Локомотива» в борьбе за Суперкубок России. В прошлом году игра закончилась со счетом 3:2 в пользу москвичей.
Для петербургского клуба это пятый выигрыш этого трофея. По итогам минувшего сезона «Зенит» собрал практически все главные награды: выиграл чемпионат и кубок страны. Из-за такой двойной победы в борьбе за Суперкубок он боролся с «Локомотивом», который занял второе место в чемпионате.
В активе «железнодорожников» три Суперкубка и это четвертый раз, когда команда уступает этот трофей сопернику.
Накануне «Зенит» выпустил официальное заявление, в котором опроверг сообщение спортивного комментатора Алексея Андронова о вспышке коронавирусной инфекции среди игроков.
В пресс-службе клуба заявили, что на минувшей неделе выявили один сомнительный тест. После этого провели еще три исследования, которые оказались отрицательными. Но несмотря на это человека все равно отправили в карантин.