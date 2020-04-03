Футболисты «Динамо» отказались от сокращения зарплат на 40%

Футболисты московского клуба «Динамо» отклонили предложение руководства о сокращении зарплат на 40% во время паузы из-за пандемии коронавируса. Они предложили свои условия.

Как сообщает портал «Чемпионат.com», игроки готовы на снижение зарплаты на 20% и только на один месяц. Интересы футболистов «Динамо» представляет вратарь Антон Шунин.

1 апреля российский футбольный союз продлил паузу всех российских турниров до 31 мая 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее спортсмены «Спартака» приняли решение о том, что готовы пойти на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона. Теперь игроки будут получать меньше на 40%. Сокращение зарплаты продлится все время самоизоляции и до того момента, пока спортсмены снова не вернутся к тренировкам.