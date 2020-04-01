Футбольный союз продлил паузу всех российских турниров
Об этом организация сообщила на своем сайте.
В марте РФС заявил о приостановке розыгрыша всех футбольных турниров из-за пандемии коронавируса до 10 апреля.
Как рассказал РБК президент РФС Александр Дюков, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал, что завершение всех национальных чемпионатов является базовым вариантом.
«Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня», — заявил Дюков.
В декабре 2019 года власти Китая сообщили о вспышке коронавирусной инфекции. На момент написания материала, количество зараженных в мире достигло 905 тысяч, по данным института Хопкинса. 45 371 человек погибли.
Ранее стало известно, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут возобновить в июле или августе.