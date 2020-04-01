Футбольный союз продлил паузу всех российских турниров

Российский футбольный союз (РФС) решил продлить паузу всех футбольных турниров организации до 31 мая 2020 года. Чемпионат России по футболу перенесли на середину августа или середину сентября.

Об этом организация сообщила на своем сайте.

В марте РФС заявил о приостановке розыгрыша всех футбольных турниров из-за пандемии коронавируса до 10 апреля.

Как рассказал РБК президент РФС Александр Дюков, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал, что завершение всех национальных чемпионатов является базовым вариантом.

«Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня», — заявил Дюков.

В декабре 2019 года власти Китая сообщили о вспышке коронавирусной инфекции. На момент написания материала, количество зараженных в мире достигло 905 тысяч, по данным института Хопкинса. 45 371 человек погибли.

Ранее стало известно, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут возобновить в июле или августе.