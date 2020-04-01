Футболистам «Спартака» сократили зарплаты из-за коронавируса

Последствия коронавируса добрались и до футболистов «Спартака». Спортсменам сократили зарплаты на 40%, но они были не против.

«Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты первой команды „Спартака“ приняли решение о том, что готовы пойти на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона», — сообщается на сайте футбольного клуба.

Теперь игроки будут получать меньше на 40%. Сокращение зарплаты продлится все время самоизоляции и до того момента, пока спортсмены снова не вернутся к тренировкам.

«Таким образом наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации», — отмечается в сообщении.

Проблемы с финансами сейчас не только у российского клуба. Итальянский «Ювентус» тоже оказался в непростой ситуации. Руководство задумалось над продажей Криштиану Роналду из-за проблем, возникших в связи с появлением коронавируса. В клубе пока еще не решили, как поступят с португальским игроком.

За три месяца коронавирус распространился по всему миру. Всего насчитывается более 874 тысяч заразившихся и 43,4 тысячи летальных исходов. Российские врачи лечат от COVID-19 2777 пациентов.