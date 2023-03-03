Спорт 03 марта 2023, 19:44 Футболиста «Спартака» попросили приговорить к двум годам тюрьмы Прокуратура Нидерландов попросила приговорить Промеса к двум годам тюрьмы РИА «Новости»

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Легионера «Спартака» Квинси Промеса попросили приговорить к двум годам тюрьмы. Такова позиция прокуратура Нидерландов, сообщило издание AD.

Промеса подозревают в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений двоюродному брату.

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По данных правоохранителей, Промес поссорился с кузеном в конце июля 2020 года во время семейной вечеринки. Во время конфликта он ударил его ножом в колено и кричал, что хочет убить. Из-за недостаточных доказательств дело не квалифицировали по статье о попытке убийства.

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Издание указало, что судебное решение должны вынести через несколько недель. Футболист ранее отрицал, что виновен в преступлении. На заседании его не будет. Интересы игрока представляет адвокат.

Промеса арестовали в декабре 2020 года. Но в середине того же месяца отпустили из-под стражи. Он продолжает находиться в статусе подозреваемого. В январе 2023 года стало известно, что Нидерландская прокуратура подозревает футболиста в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу Питу Вортелу.

Промес играл за московский «Спартак» с 2014 по 2018 год. Затем он вернулся в клуб в конце февраля 2021-го.