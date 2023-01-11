Спорт 11 января 2023, 21:34 Футболиста Квинси Промеса заподозрили в передаче денег наркоторговцу СМИ: прокуратура Нидерландов подозревает футболиста Промеса в передаче денег наркоторговцу РИА «Новости»

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Нидерландская прокуратура подозревает футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу Питу Вортелу. Об этом сообщили в телерадиовещательной корпорации страны.

В прокуратуре утверждают, что спортсмен отдал наркоторговцу крупную сумму денег, чтобы перекрыть свой долг, который он накопил после кражи 400 килограммов кокаина летом 2019 года. Вортел не признал свою связь с футболистом. Однако прокуроры нашли номер Промеса в одном из телефонов наркоторговца.

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Футболист также подозревается в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. По этому делу уже назначено слушание на 3 марта.

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Самого Вортела подозревают в перевозке наркотиков в особо крупных размерах, а также нескольких заказных убийствах. Сейчас следователи занимаются расследованием дела наркоторговца.

Еще один спортсмен попал в неприятную историю. На бразильского футболиста, трехкратного победителя Лиги чемпионов Дани Алвеса завели дело. Его обвиняют в сексуальных домогательствах в клубе в Барселоне.