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    18 ноября 2021, 19:33

    «Спартак» не подтвердил обвинения против Куинси Промеса

    Пресс-служба «Спартака» не получала запрос об уголовном преследовании Куинси Промеса

    Александра Ломейко

    Футболиста московского «Спартака» Куинси Промеса обвинили в покушении на убийство. В пресс-службе красно-белых заявили, что не получали официальных запросов насчет уголовного преследования спортсмена.

    Обвинения выдвинула прокуратура Нидерландов, сообщил De Telegraaf со ссылкой на источники. Официального подтверждения того, что Промеса хотят привлечь к ответственности, пока не поступало.

    В надзорном органе отмечали, что уголовное дело завели против 29-летнего мужчины. Тем не менее СМИ уверены, что речь идет именно о футболисте «Спартака» и конфликте на семейной вечеринке летом 2020 года. Куинси Промес якобы ранил ножом своего двоюродного брата.

    В московском «Спартаке» запросы по поводу возможного обвинения футболиста не получали, сообщил «Спорт-Экспресс».

    «Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

    Он добавил, что «Спартак» в сложившейся ситуации намерен опираться только на официальные документы компетентных органов, которых в адрес клуба не поступало.