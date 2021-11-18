«Спартак» не подтвердил обвинения против Куинси Промеса

Футболиста московского «Спартака» Куинси Промеса обвинили в покушении на убийство. В пресс-службе красно-белых заявили, что не получали официальных запросов насчет уголовного преследования спортсмена.

Обвинения выдвинула прокуратура Нидерландов, сообщил De Telegraaf со ссылкой на источники. Официального подтверждения того, что Промеса хотят привлечь к ответственности, пока не поступало.

В надзорном органе отмечали, что уголовное дело завели против 29-летнего мужчины. Тем не менее СМИ уверены, что речь идет именно о футболисте «Спартака» и конфликте на семейной вечеринке летом 2020 года. Куинси Промес якобы ранил ножом своего двоюродного брата.

В московском «Спартаке» запросы по поводу возможного обвинения футболиста не получали, сообщил «Спорт-Экспресс».

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Он добавил, что «Спартак» в сложившейся ситуации намерен опираться только на официальные документы компетентных органов, которых в адрес клуба не поступало.