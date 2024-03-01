01 марта 2024, 14:41
«Спартак» не сможет освободить задержанного футболиста Промеса
Добровинский: Россия не будет вмешиваться в историю с задержанием Промеса
Руководство «Спартака» не сможет помочь в освобождении задержанному футболисту Квинси Промесу. Об этом «360» сообщил адвокат Александр Добровинский.
Футболиста «Спартака» не выпустили из ОАЭ, где он находился на сборах с командой. Добровинский сообщил, что причина задержания руководству клуба неизвестна.
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«Мы не знаем, за что Промес был задержан, в его биографии может быть все, что угодно», — отметил он.
Более того, по словам адвоката, «Спартак» в данном случае совершенно бессилен, поскольку Промес не является гражданином России.
Правозащитник предположил, что футболиста могли задержать по инициативе арабских пограничников, знающие о его проблемах с законом.
«Думаю, в Эмиратах знают о приговоре Квинси и задержали его на границе до выяснения обстоятельств у голландцев. Предполагаю, что в Нидерланды послали некую депешу с требованием прояснить ситуацию — нужен он им или нет», — прокомментировал Добровинский.
Если в течение 48 часов Амстердам не предоставит необходимые данные, то Промес сможет спокойно вылететь из Эмиратов. Жена бывшего владельца клуба Зарема Салихова раскритиковала руководство «Спартака» в связи с задержанием футболиста.
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