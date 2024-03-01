Эксклюзив 01 марта 2024, 14:41 «Спартак» не сможет освободить задержанного футболиста Промеса Добровинский: Россия не будет вмешиваться в историю с задержанием Промеса РИА «Новости»

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Руководство «Спартака» не сможет помочь в освобождении задержанному футболисту Квинси Промесу. Об этом «360» сообщил адвокат Александр Добровинский.

Футболиста «Спартака» не выпустили из ОАЭ, где он находился на сборах с командой. Добровинский сообщил, что причина задержания руководству клуба неизвестна.

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«Мы не знаем, за что Промес был задержан, в его биографии может быть все, что угодно», — отметил он.

Более того, по словам адвоката, «Спартак» в данном случае совершенно бессилен, поскольку Промес не является гражданином России.

Правозащитник предположил, что футболиста могли задержать по инициативе арабских пограничников, знающие о его проблемах с законом.

«Думаю, в Эмиратах знают о приговоре Квинси и задержали его на границе до выяснения обстоятельств у голландцев. Предполагаю, что в Нидерланды послали некую депешу с требованием прояснить ситуацию — нужен он им или нет», — прокомментировал Добровинский.

Если в течение 48 часов Амстердам не предоставит необходимые данные, то Промес сможет спокойно вылететь из Эмиратов. Жена бывшего владельца клуба Зарема Салихова раскритиковала руководство «Спартака» в связи с задержанием футболиста.