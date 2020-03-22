Футболиста из чемпионата России отправили в больницу с подозрением на коронавирус

Футболист «Уфы» Оливье Тилль попал в больницу с недомоганием. У спортсмена заподозрили коронавирус и уже взяли три теста на инфекцию. Два исследования показали отрицательный результат, но пациент пока останется под наблюдением.

«17 марта Тилль почувствовал себя плохо, мы сразу решили его изолировать. Обратились в скорую, его перевели в инфекционную больницу города Уфы. Он сдал три теста на коронавирус. Первый был отрицательный, 21-го числа — тоже», — рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов РИА «Новости».

В итоге футболиста перевели в общую палату. Сейчас за ним наблюдают медики. Выписать его смогут только после того, как придут результаты третьего исследования. По словам гендиректора, спортсмен хорошо себя чувствует, а проблемы со здоровьем были всего один день.

«Согласно закону, мы не имели права скрывать, что есть игрок, который чувствует недомогание. Действовали быстро, поэтому все было сделано. Команде сразу сказали, что Тилль изолируется и мы будем ждать результатов тестов», — подчеркнул Газизов.

Он добавил, что офисных работников клуба и школу 18 марта отправили на удаленную работу. В здании осталось только 10% от всех сотрудников. Несколько раз в день им измеряют температуру.

Удаленная работа и дистанционное обучение стали одними из мер, которые принимают власти для борьбы с распространением коронавируса. По последней информации в России COVID-19 болеют 367 человек.