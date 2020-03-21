Названы сроки возвращения футбола на российские стадионы

Чемпионат России по футболу, который приостановили из-за пандемии коронавируса, может продолжиться только в конце апреля. Даже если 10 апреля запрет на проведение матчей отменят, футболистам нужно будет время, чтобы подготовиться к выходу на поле.

«Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже все 10 апреля откроется, то раньше 24 апреля чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря: оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее», — приводит ТАСС слова президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина.

Он добавил, что руководство РПЛ в ситуации с пандемией будет действовать по рекомендациям органов государственной власти. Если эпидемиологическая обстановка не придет в норму, Прядкин допустил, что чемпионат могут не доиграть и досрочно завершить сезон. По его словам, это крайний случай и такой вариант развития событий в РПЛ пока не рассматривают.

Российская премьер-лига приостановила розыгрыш чемпионата страны по футболу 17 марта до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса. Это ограничение коснулось КХЛ и Единой лиги ВТБ.