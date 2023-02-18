Спорт 18 февраля 2023, 10:06 Футболиста «Хатайспора» обнаружили мертвым в Турции Агент Кристана Атсу сообщил о гибели футболиста в Турции РИА «Новости»

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Футболист сборной Ганы и полузащитник ФК «Хатайспор» Кристиан Атсу обнаружен мертвым под завалами в Турции, сообщил ТАСС. Агент Атсу Мурат Узунмехмет подтвердил данные о его смерти.

«Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался», — написал он в Twitter.

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Информации о местонахождении футболиста не было с начала землетрясений в Турции. Спортсмен скончался на 32-м году жизни.

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За время своей карьеры он в разное время выступал за «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Борнмут», «Малагу» и «Порту». В сентябре прошлого года Атсу присоединился к турецкому «Хатайспору».

По последним данным, жертвами разрушительных землетрясений в Турции стали более 39 тысяч человек. В стране продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют свыше 250 тысяч специалистов.

По прогнозу сейсмологов, в скором времени еще одно землетрясение может произойти в Стамбуле. Не исключено, что оно приведет к еще более серьезным последствиям, считают ученые.