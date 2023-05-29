Спорт 29 мая 2023, 08:00 Французы поддержали реакцию трибун на поведение украинской теннисистки Марты Костюк Читатели Le Point поддержали освиставших Костюк и раскритиковали украинскую теннисистку YouTube

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Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла белорусской спортсменке Арине Соболенко в матче Открытого чемпионата Франции и отказалась пожимать ей руку. За это трибуны освистали ее, а читатели французского журнала Le Point раскритиковали за нарушение правил этики.

Теннисистка из Белоруссии обыграла соперницу с Украины (6:3, 6:2) в первом круге «Ролан Гаррос». После игры по традиции спортсменки должны пожать руки друг другу и судье, но Марта Костюк ушла в сторону, за что трибуны ее освистали. Читатели журнала оставили более 30 комментариев, многие — с критикой в адрес проигравшей спортсменки.

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«Я наконец-то понимаю тех, кто смог освистать украинского игрока; честная игра в спорте должна соблюдаться, не Украина может диктовать правила», — написал Par R. de Thilay.

Пользователь с ником Par Ordre public заявил, что теннис — благородный вид спорта, в нем необходимо соблюдать правила и обычаи. Хорошее поведение и честная игра, по его словам, необходимы в принципе. Он призвал не пренебрегать fair-play.

На пресс-конференции Арина Соболенко призналась, что сначала не поняла реакции публики и подумала, что освистали ее. Марта Костюк пристыдила болельщиков и заявила, что год назад реакция была бы другой.