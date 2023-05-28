Спорт 28 мая 2023, 15:28 Украинку освистали на «Ролан Гаррос» после отказа от рукопожатия с белорусской теннисисткой Трибуны на «Ролан Гаррос» освистали украинку Костюк за отказ пожать руку Соболенко Unsplash

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Зрители на Открытом чемпионате Франции по теннису освистали украинку Марту Костюк за отказ от рукопожатия с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко после матча первого круга.

Соболенко одержала победу над Костюк со счетом 6:3, 6:2, потратив чуть более часа. После матча по традиции соперницы жмут руку друг другу и судье, однако Костюк сразу пошла в сторону рефери и удалилась с корта.

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После этого трибуны начали громко свистеть. Соболенко показалось, свист идет в ее сторону, и иронично поклонилась. Однако затем белоруска убедилась, что болельщики не одобрили поступок украинки, вскинула вверх ракету, сорвав аплодисменты.

На послематчевой пресс-конференции Соболенко призналась, что изначально не поняла реакцию трибун.

«Ребята, простите, я просто не поняла вас. Думала, что свист идет в мой адрес, сильно удивилась. Но потом услышала мощную поддержку, всем огромное спасибо», — привела ее слова пресс-служба турнира.

Во втором круге Соболенко встретится с соотечественницей Ириной Шиманович, которая обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди.

Открытый чемпионат Франции в Париже продлится до 10 июня. Теннисистов из России и Белоруссии допустили к турниру в нейтральном статусе.