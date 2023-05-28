28 мая 2023, 15:28
Украинку освистали на «Ролан Гаррос» после отказа от рукопожатия с белорусской теннисисткой
Трибуны на «Ролан Гаррос» освистали украинку Костюк за отказ пожать руку Соболенко
Зрители на Открытом чемпионате Франции по теннису освистали украинку Марту Костюк за отказ от рукопожатия с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко после матча первого круга.
Соболенко одержала победу над Костюк со счетом 6:3, 6:2, потратив чуть более часа. После матча по традиции соперницы жмут руку друг другу и судье, однако Костюк сразу пошла в сторону рефери и удалилась с корта.
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После этого трибуны начали громко свистеть. Соболенко показалось, свист идет в ее сторону, и иронично поклонилась. Однако затем белоруска убедилась, что болельщики не одобрили поступок украинки, вскинула вверх ракету, сорвав аплодисменты.
На послематчевой пресс-конференции Соболенко призналась, что изначально не поняла реакцию трибун.
«Ребята, простите, я просто не поняла вас. Думала, что свист идет в мой адрес, сильно удивилась. Но потом услышала мощную поддержку, всем огромное спасибо», — привела ее слова пресс-служба турнира.
Во втором круге Соболенко встретится с соотечественницей Ириной Шиманович, которая обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди.
Открытый чемпионат Франции в Париже продлится до 10 июня. Теннисистов из России и Белоруссии допустили к турниру в нейтральном статусе.
Белоруссия
Теннис
Украина
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