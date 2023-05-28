Спорт 28 мая 2023, 21:18 «Я не ожидала». Костюк оскорбилась на свист трибун после поражения в матче с белоруской Соболенко Украинская теннисистка Костюк рассказала о свисте трибун после поражения на «Ролан Гаррос» Pixabay

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Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как отреагировала на свист с трибун после поражения белорусской соперницей Ариной Соболенко. Спортсменка столкнулась с негодованием болельщиков после того, как отказалась пожать руку сопернице, сообщило express.co.uk.

«Я не ожидала этого. У меня нет никакой реакции на это, но, честно говоря, людям должно быть стыдно», — заявила после Костюк.

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Оскорбленная спортсменка заявила, что хотела бы посмотреть, как люди будут реагировать на освистывание через 10 лет. Она отметила, что не думает, что они «будут чувствовать себя прекрасно».

Костюк еще раз подтвердила, что не намеревалась пожимать руку белорусской сопернице. По ее словам, она не знает, почему люди думают, что она вдруг должна передумать. Спортсменка припомнила прошлогоднюю ситуацию в Британии, когда люди реагировали на такие момент иначе.

Ранее сообщалось, что Соболенко одержала победу над Костюк со счетом 6:3, 6:2, потратив чуть более часа. После матча по традиции соперницы жмут руку друг другу и судье, однако Костюк сразу пошла в сторону рефери и удалилась с корта.