Спорт 14 марта 2024, 10:26 ФК «Краснодар» сменил главного тренера Мурад Мусаев подписал контракт с ФК «Краснодар» и стал его главным тренером РИА «Новости»

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Новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал Мурад Мусаев. Он сменил на этом посту серба Владимира Ивича, сообщила пресс-служба команды.

«ФК „Краснодар“ сообщает о назначении главным тренером Мурада Мусаева. Контракт заключен до конца нынешнего сезона», — объявила администрация клуба.

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О расторжении контракта, рассчитанного до декабря 2024 года, с Владимиром Ивичем стало известно 13 марта. Администрация поблагодарила его за сотрудничество и пожелала успехов на новом месте. При сербском наставнике ФК «Краснодар» обосновался на втором месте Российской премьер-лиги, уступив «Зениту» одно очко.

Мурад Мусаев до февраля тренировал азербайджанский «Сабах» и ушел по собственному желанию. Он работал с «Краснодаром» в прошлом, но в 2021 году после поражения «Ахмату» подал в отставку, заявив, что команде требовалось обновление.