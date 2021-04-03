Два тренера подали в отставку в Росссийской футбольной Премьер-лиге

Футбольный тренер «Уфы» Рашид Рахимов решил уйти со своего поста. Кроме того, Мурад Мусаев сообщил, что провел последний матч в качестве главного тренера «Краснодара».

«Отставка принята. Кто будет новым тренером, будем решать», — привело РИА «Новости» слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

О своем уходе из футбольного клуба Рахимов сообщил 3 апреля во время встречи с руководством «Уфы». Перед этим подопечные тренера проиграли московскому «Динамо» со счетом 0:4. Игра проходила в рамках 24-го тура Росссийской Премьер-лиги.

В последних семи матчах «Уфа» забила только один гол, набрав лишь одно очко. Сейчас спортсмены находятся в зоне вылета турнирной таблицы, имея в активе 14 очков. Еще одним тренером, подавшим в отставку, стал наставник «Краснодара» Мурад Мусаев.

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК „Краснодар“. После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после „Спартака“. Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия», — процитировал тренера «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» 3 апреля проиграл «Ахмату» со счетом 0:5. В последних восьми играх футболисты одержали лишь одну победу. Команда располагается на 10-й строчке турнирной таблицы.