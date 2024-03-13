Спорт 13 марта 2024, 14:20 Ивич покинул «Краснодар» «Краснодар» расторг контракт с Владимиром Ивичем РИА «Новости»

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Главный тренер Владимир Ивич покинет «Краснодар», поскольку руководство футбольного клуба расторгло с ним контракт. Об этом говорится в Telegram-канале команды.

Вероятно, увольнение наставника связано с неудачами «Краснодара» в весенних матчах. После возобновления сезона команда уступила «Ростову» и «Химкам», сыграла вничью с «Рубином». Сейчас «Краснодар» находится на втором месте в РПЛ, уступая «Зениту» одно очко.

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Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Он подписал контракт до декабря 2024 года. Под его руководством в минувшем сезоне клуб дошел до финала Кубка России, но уступил ЦСКА.

Ранее «Краснодар» продлил контракт с голкипером Матвеем Сафоновым. Соглашение будет действовать до января 2029 года.