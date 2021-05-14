Финал Лиги чемпионов 2023 года по футболу перенесли из Мюнхена в Стамбул. Решение было принято из-за переноса финала чемпионата этого года из Турции в Португалию.

Во время переговоров о переносе финала Лиги чемпионов — 2021 из Стамбула в Порту было решено с Федерацией футбола Турции организовать соревнование в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Изначально планировалось, что финальная встреча Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Мюнхене, на «Альянц-Арене». В 2022 году финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге, на «Газпром-Арене».

Ранее UEFA перенес финал Лиги чемпионов — 2021 между командами «Манчестер Сити» и «Челси» из Стамбула на стадион «Драгау» в Порту. Такое решение приняли из-за запрета жителям Великобритании посещать Турцию в связи со сложной эпидемической обстановкой. При этом английские болельщики просили перенести финал Лиги чемпионов в Лондон.

Болельщики английских команд смогут купить билеты на матч через клубы начиная с сегодняшнего дня. Каждый из них получил по шесть тысяч билетов.