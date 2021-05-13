Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту

UEFA перенес финал Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Челси» из Стамбула в португальский Порту. Решение связано с запретом жителям Великобритании посещать Турцию в связи со сложной эпидемической обстановкой. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейский футбольных ассоциаций (UEFA).

Изначально матч планировали провести на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Но болельщикам двух команд въезд на территорию Турции закрыли власти Великобритании.

Представители Союза обсуждали вопрос переноса матча в Англию, но добиться от властей снятия ряда карантинных мер не удалось. В результате Португальская футбольная ассоциация заявила о готовности провести матч у себя.

«Болельщикам пришлось более двенадцати месяцев страдать, не имея возможности видеть свои команды вживую, а выход в финал Лиги чемпионов — это вершина клубного футбола. Лишить их возможности лично увидеть матч было недопустимо, и я очень рад, что этот компромисс был найден», — заявил президент UEFA Александр Чеферин.

Финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Драгау» в Порту 29 мая. Болельщики команд смогут купить билеты на матч через клубы, начиная с сегодняшнего дня. Каждый из них получил по шесть тысяч билетов. Для остальной публики продажа проходок на игру начнется 24 мая.