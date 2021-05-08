Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лондон из-за ситуации с коронавирусом в Турции. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение в ближайшие трое суток.

Об этом сообщила газета The Telegraph. Финал Лиги чемпионов сезона 2020–2021 годов состоится 29 мая. За трофей поборются английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси». Стамбул должен был принять финальный матч прошлого сезона Лиги, но из-за пандемии игру перенесли в Лиссабон.

Британский премьер Борис Джонсон предложил провести матч на лондонском стадионе «Уэмбли», уточнила газета. По ее данным, Лондон является единственным кандидатом на перенос. УЕФА не рассматривает Лиссабон или Будапешт в качестве альтернативы.

При этом проведение финала в Лондоне чревато большими проблемами с телевизионными компаниями, купившими права на трансляцию, отмечает издание.

Накануне министерство транспорта Великобритании включило Турцию в «красный список» стран по коронавирусу. Приезжающие из Турции должны пройти карантин.