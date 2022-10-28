Фигуристка Загитова раскрыла причину госпитализации | 360°

Спорт 28 октября 2022, 18:59 Фигуристка Загитова раскрыла причину госпитализации Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова сообщила о пищевом отравлении РИА "Новости"

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Чемпионка Олимпийских игр — 2018 в одиночном катании Алина Загитова сообщила в Telegram-канале, что получила пищевое отравление.

«Но не переживайте, ничего серьезного. Мне уже лучше намного», — рассказала она.

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Загитова добавила, что поддержка подписчиков поможет ей восстановиться как можно скорее.

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Накануне в социальных сетях спортсменки появилась видеозапись, на которой видно, что она находится в больничной палате с капельницей, сообщал телеканал «Царьград».

Три года назад Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры. В настоящее время спортсменка в основном участвует в ледовых шоу как в качестве ведущей, так и в качестве участницы.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщал, что Загитову непременно ждет успех в роли ведущей, если она начнет прибавлять в качестве техники речи.

Также в августе 2022 года Загитова не исключила, что может выступить на некоторых российских этапах серии Гран-при.