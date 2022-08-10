Загитова собралась вернуться в большой спорт

Фигуристка Алина Загитова, прервавшая соревновательную карьеру три года назад, намерена ставить новые показательные номера и, возможно, выступать с ними на турнирах в России. Об этом олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании рассказала РИА «Новости».

Сейчас Загитова играет главную роль в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи и намерена остаться там в ближайший месяц.

«А дальше — если предложат выступить [на турнирах российского серии Гран-при], скорее всего, соглашусь. И новые программы будут. Попрошу Даниила Марковича (Глейхенгауза) их сделать», — добавила фигуристка.

Она сообщила, что пара идей у нее уже есть, но озвучивать их не стала.

Ранее стало известно, что литовских фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени из-за того, что они выступают на шоу Навки. Президент Литвы Гитанас Науседа решил, что пара «перечеркнула свои заслуги перед Литвой циничным актом участия в коммерческом мероприятии в Сочи».