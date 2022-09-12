Губерниев предрек фигуристке Загитовой успехи в карьере телеведущей | 360°

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Важное
12 сентября 2022, 12:49
ВС России поразили подразделения ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Спецоперация
12 сентября 2022, 12:46
ВС РФ уничтожили живую силу и технику нацформирования «Кракен» в Харьковской области
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Подмосковье
12 сентября 2022, 12:41
Три ФАПа откроют в Подольске после ремонта в начале октября
Знаменитости
12 сентября 2022, 12:40
Долина озвучила самый большой грех молодых исполнителей
Мир
12 сентября 2022, 12:39
Министр обороны ФРГ объяснила, что останется ключевым для безопасности Европы
Спецоперация
12 сентября 2022, 12:38
Агента СБУ арестовали за подготовку покушения на администрацию Крыма
Подмосковье
12 сентября 2022, 12:37
Андрей Воробьев напомнил о федеральных дорожных проектах в Подмосковье
Подмосковье
12 сентября 2022, 12:31
Новые рабочие места появятся на заводе моторных масел в Талдоме
Подмосковье
12 сентября 2022, 12:26
Врачи из Подольска спасли девушку с врожденной патологией яичника