Губерниев предрек фигуристке Загитовой успехи в карьере телеведущей | 360°

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Губерниев предрек фигуристке Загитовой успехи в карьере телеведущей

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с РИА «Новости» заявил, что фигуристку Алину Загитову ждет прекрасная карьера телеведущей.

Олимпийская чемпионка снова станет ведущей шоу «Ледниковый период».

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«Жду, что Алина будет резко прибавлять, жду мастерства техники речи и блистательных вопросов. Я в нее всегда верил и знал, что с Алиной Загитовой это будет „Ледниковый период“ фееричного льда», — процитировало РИА ФАН слова Губерниева.

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Ранее Загитова объявила об окончании карьеры фигуристки. Произошло это несколько лет назад.

Алина Загитова

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