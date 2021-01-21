ФИФА и УЕФА не допустят клубы Суперлиги к участию в турнирах под своей эгидой
Представители спортивных организаций ФИФА, УЕФА, а также пять других континентальных конфедераций высказали свое отношение к идее создания европейской Суперлиги, пишет Sports.ru.
«В свете недавних спекуляций в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми европейскими клубами мы хотели бы еще раз повторить и четко обозначить, что подобный турнир не будет признан ФИФА или соответствующей конфедерацией», — говорится в заявлении.
Уточняется, что какой-либо клуб или спортсмен, принимающий участие в таком турнире, не будет допущен к участию в мероприятиях, которые организованы ФИФА. Среди международных клубных соревнований федерация признает лишь клубный чемпионат мира. Работа с континентальными турнирами возможна, только если они организованы соответствующими конфедерациями.
В сообщении напомнили о принципах спортивных достижений и солидарности, которые являются основой футбольной пирамиды.