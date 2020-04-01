FIFA подготовила огромные деньги для спасения футбола

«У FIFA сильное финансовое положение, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь им (футбольным клубам — прим. ред.) в трудный час», — сказано в заявлении.

Согласно последнему отчету в прошлом году, денежные резервы FIFA составили 2,74 миллиарда долларов. Организация рассматривает вопрос о том, чтобы использовать некоторые из них для поддержки больной футбольной экономики. Федерация также готова взять кредит под свой будущий телевизионный и спонсорский доход.

Из-за пандемии коронавируса в мире отменяются все массовые мероприятия. 20 марта стало известно, что чемпионат Европы по футболу перенесли на следующий год.

Ранее союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о переносе Лиги наций на неопределенный срок.