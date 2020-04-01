FIFA подготовила огромные деньги для спасения футбола
Международная федерация футбола (FIFA) организует денежный фонд, чтобы помочь лигам и клубам, которые оказались в трудной финансовой ситуации из-за коронавирусной инфекции. Федерация подготовила «огромные деньги» для спасения футбольной отрасли, сообщает The New York Times.
«У FIFA сильное финансовое положение, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь им (футбольным клубам — прим. ред.) в трудный час», — сказано в заявлении.
Согласно последнему отчету в прошлом году, денежные резервы FIFA составили 2,74 миллиарда долларов. Организация рассматривает вопрос о том, чтобы использовать некоторые из них для поддержки больной футбольной экономики. Федерация также готова взять кредит под свой будущий телевизионный и спонсорский доход.
Из-за пандемии коронавируса в мире отменяются все массовые мероприятия. 20 марта стало известно, что чемпионат Европы по футболу перенесли на следующий год.
Ранее союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о переносе Лиги наций на неопределенный срок.