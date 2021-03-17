FIFА не станет заводить новые допинговые дела по базе московской лаборатории

Международная федерация футбола (FIFА) не будет открывать новые допинговые дела на основе сведений московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

FIFА заподозрила трех футболистов в несоблюдении антидопинговых правил в 2013 году. В итоге были заведены три дисциплинарных дела.

«Других потенциальных нарушений антидопинговых правил среди футбольных проб в базе данных LIMS выявлено не было, поэтому все дела были закрыты по согласованию с WADA», — привел ТАСС сообщение федерации.

Ранее журналисты сообщали, что в нарушении антидопинговых правил заподозрили футболиста Владимира Обухова, выступающего сейчас за «Ростов». Также под подозрение попал Иван Князев из «Звезды» и бывший голкипер юниорской сборной Дарья Мещерякова. Все спортсмены в 2013 году сдавали допинг-пробы, на основании которых завели дела.

Медицинский комитет Российского футбольного союза (РФС) заявил, что намерен провести собственное расследование по случаям с футболистами. Изучать полученную информацию будут с сотрудниками службы безопасности РФС.