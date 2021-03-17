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    17 марта 2021, 23:41

    FIFА не станет заводить новые допинговые дела по базе московской лаборатории

    Дарья Бунякова

    Международная федерация футбола (FIFА) не будет открывать новые допинговые дела на основе сведений московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

    FIFА не станет заводить новые допинговые дела по базе московской лаборатории

    FIFА заподозрила трех футболистов в несоблюдении антидопинговых правил в 2013 году. В итоге были заведены три дисциплинарных дела.

    «Других потенциальных нарушений антидопинговых правил среди футбольных проб в базе данных LIMS выявлено не было, поэтому все дела были закрыты по согласованию с WADA», — привел ТАСС сообщение федерации.

    Ранее журналисты сообщали, что в нарушении антидопинговых правил заподозрили футболиста Владимира Обухова, выступающего сейчас за «Ростов». Также под подозрение попал Иван Князев из «Звезды» и бывший голкипер юниорской сборной Дарья Мещерякова. Все спортсмены в 2013 году сдавали допинг-пробы, на основании которых завели дела.

    Медицинский комитет Российского футбольного союза (РФС) заявил, что намерен провести собственное расследование по случаям с футболистами. Изучать полученную информацию будут с сотрудниками службы безопасности РФС.