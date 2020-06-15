Фергюсон вызвал Макгрегора на поединок
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон вызвал на бой ирландского бойца Конора Макгрегора, которые недавно заявил об окончании своей спортивной карьеры после 26 боев, проведенных в октагоне UFC.
В Instagram Фергюсон опубликовал пост, в котором призвал вновь сделать великой организацию по смешанным единоборствам и назвал противника уничижительной кличкой — Макнаггетс.
«Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие», — написал Фергюсон, не уточнив дату поединка.
Видео: Instagram
Макгрегор из 26 проведенных боев в двух весовых категориях победил в 22 схватках. О том, что бои не приносят ему былого удовольстви, и он намерен завершить карьеру, он сообщил 7 июня.
Первое за восемь лет поражение Фергюсон потерпел 10 мая. После 12 победных поединков он проиграл Джастину Гэтжи. После боя он был доставлен в больницу, где бойцу был диагностирован перелом орбитальной кости.