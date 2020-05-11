Бойцу UFC Фергюсону диагностирован перелом орбитальной кости

Проигравший Джастину Гэтжи на турнире UFC 249 Тони Фергюсон после поединка была доставлен в больницу, где врачи диагностировали ему перелом орбитальной кости (находится под глазницами). О степени серьезности травмы пока ничего неизвестно.

Подобные повреждения не являются чем-то необычным в UFC, сообщает MMAmania.com. Обычно на лечение такого рода повреждений требуется от четырех месяцев до года. В случае с Фергюсоном можно надеяться на лучшее, учитывая его сверхчеловеческую способность восстанавливаться. Однако медицина не способна ускорить сращивание орбитальной кости. В крайнем случае, бойцу могут провести операцию.

Тони Фергюсон уступил титул временного чемпиона Гэтжи после нокаута в пятом раунде. Это первое поражение бойца с 2012 года.