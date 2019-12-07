Фанаты ЦСКА покинули трибуны в знак протеста против задержания болельщиков «Спартака»

Фанаты ЦСКА покинули трибуны на матче с «Краснодаром» на 30-й минуте матча. Так они выразили протест против задержаний фанатов «Спартака».

Ранее болельщики ЦСКА объявили, что уйдут со стадиона до конца игры — как и фанаты других футбольных клубов. Они пообещали покинуть матч с «Краснодаром» на 30-й минуте первого тайма. Таким образом они поддержали задержанных болельщиков «Спартака».

Фанат выполнили свое обещание. На фотографиях видно, как опустела трибуна ЦСКА после того, как команды отыграли первые полчаса.

В свою очередь, практически все болельщики «Краснодара» остались на местах. С трибун ушли лишь несколько человек, остальные продолжили смотреть игру.

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Свой протест задержаниям фанатов «Спартака» ранее продемонстрировали болельщики других команд. В пятницу зрители массово покинули стадионы во время матчей «Зенита» с «Динамо» и «Арсенала» с «Локомотивом». Они последовали призыву фанатского объединения «Спартака» «Фратрия», которое утром 6 декабря предложило всем болельщикам покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ.

Причиной протестов футбольных фанатов стало массовое задержание болельщиков «Спартака» 1 декабря. Некоторых из них арестовали на 15 суток, а еще 39 человек получили административные штрафы за матерные кричалки в адрес Артема Дзюбы.