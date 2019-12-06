Фанаты «Спартака» призвали уходить с матчей 19-го тура РПЛ

Спартаковское фанатское объединение «Фратрия» призвало болельщиков всех команд покинуть матчи 19-го тура российской премьер-лиги на 30-й минуте. Так фаны предложили выразить протест из-за задержаний футбольных фанатов в Петербурге.

«Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки. Поддерживать свою команду не преступление», — сообщили в фан-клубе. Заявление фанатской организации процитировало издание «Подъем».

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По словам представителей объединения, некоторые болельщики могут подумать, что неправильно оставлять свой клуб без поддержки. Но если продолжать бездействовать, то команда останется без фанатской поддержки не на время, а навсегда.

Недовольство фанатов вызвал арест их единомышленников 1 декабря на 15 суток. Еще 39 болельщиков оштрафовали за хулиганство и нецензурные кричалки в адрес Артема Дзюбы.

«Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка», — заявили представители «Фратрии».