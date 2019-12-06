Футбольные фанаты ушли с матчей РПЛ в знак протеста. Видео
В соцсетях фанатских объединений выкладывают ролики того, как зрители массово уходят с трибун на встрече петербургского «Зенита» с московским «Динамо» и тульского «Арсенала» с «Локомотивом».
Утром 6 декабря фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвало всех активных участников покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги.
«Динамо» обратилось к фанатам перед матчем с «Зенитом»Подробнее
Во время прошлой игры «Зенита» со «Спартаком» в Петербурге задержали десятки болельщиков московской команды. Одного из лидеров фанатов Валерия Бевза оштрафовали на 5 тысяч рублей и на полтора года лишили права посещать игры. Его обвинили в призывах к оскорблениям форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
После этого объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» объявило, что покинет игру с «Динамо» на 40-й минуте.
«Тем самым, мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник», — сообщили в группе.
У фанатов, уходящих со стадиона в Петербурге, возникли сложности: омоновцы не сразу выпустили зрителей.
В Туле болельщики также массово ушли с гостевой трибуны и фанатского сектора.