18 июня 2023, 01:36
Фанат выбежал на поле во время игры и поклонился Роналду
Болельщик поднял на руки Роналду на поле во время отборочного матча Евро-2024
Болельщик во время игры сборной Португалии в отборочном матче Чемпионата Европы-2024 выбежал на поле, схватил Криштиану Роналду и поднял его. Португальцы играли против сборной Боснии и Герцеговины.
Сначала фанат поклонился игроку, а затем обнял и поднял. После он повторил знаменитый жест Роналду, которым тот отмечает забитые мячи.
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Встреча сборных Португалии и Боснии и Герцеговины проходила 17 июня в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Бернарду Силва и Бруну Фернандеш. Криштиану Роналду находился на поле весь матч, но при этом не проявил результативных действий.
Федерация футбола Саудовской Аравии ранее приняла решение не наказывать португальского игрока «Аль-Насра» Криштиану Роналду за непристойный жест во время матча против «Аль-Хиляля». Спортсмен схватил себя за пах в ответ на провокации фанатов соперника.
Также сообщалось, что Криштиану Роналду не исключил вариант досрочного расторжения контракта с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср».
Футбол
Криштиану Роналду
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