Спорт 21 апреля 2023, 15:13 Роналду избежал наказания за непристойный жест болельщикам в Саудовской Аравии Федерация футбола Саудовской Аравии не стала наказывать Роналду за непристойный жест РИА «Новости»

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Федерация футбола Саудовской Аравии не стала наказывать португальского игрока «Аль-Насра» Криштиану Роналду за непристойный жест во время матча против «Аль-Хиляля». Об этом сообщил Goal.com.

Скандальный эпизод c футболистом был вынесен на рассмотрение дисциплинарного и этического комитета федерации. Наказать форварда хотели за то, что он после матча, уходя в подтрибунное помещение, взял себя за пах в ответ на провокации фанатов соперника. Однако санкций в отношении футболиста не последовало, поскольку этот момент запечатлели зрители, а в официальную трансляцию он не попал. В клубе «Аль-Наср» объяснили произошедшее полученной Роналду травмой паха.

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Роналду подписал контракт с саудовским клубом в конце декабря 2022 года. С учетом рекламных контрактов его гонорар превысил 200 миллионов евро в год. Двадцатого апреля «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 0:2 в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии.