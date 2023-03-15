Спорт 15 марта 2023, 18:23 European Athletics оставила в силе отстранение россиян и белорусов до конца СВО European Athletics сохранила в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии РИА «Новости»

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Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) оставила без изменений отстранение спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщили на сайте организации.

Запрет на участие в мероприятиях под эгидой European Athletics коснулся спортсменов, тренеров, персонала и официальных лиц. Отстранение россиян и белорусов, подчеркнули в организации, будет действовать до окончания спецоперации на Украине.

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После начала СВО Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований.

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В начале 2023 года в МОК заявили о возможности вернуть отстраненным российским и белорусским спортсменам право участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Речь пока идет о международных соревнованиях в Азии, который пройдут предстоящим летом.

Также Россия и Белоруссия не внесли в список европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Спортивное первенство в эти годы будут транслировать на территории 49 стран Европы.