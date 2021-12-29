МЧМ-2022 по хоккею отменили

Дальнейшее проведение молодежного чемпионата мира отменили. Решение принял Совет Международной федерации хоккея (IIHF), сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Причиной отмены турнира, уточнило РИА «Новости», стали вспышки коронавируса в нескольких командах-участниках.

Ранее почетный президент IIHF Рене Фазель рассказал ТАСС, что вопрос о дальнейшей судьбе соревнований подняли на видеоконференции.

«Не удивлюсь, если в нынешних условиях будет принято решение отменить турнир», — подчеркнул он.

Коронавирус не дал состояться матчам США — Швейцария, Чехия — Финляндия и Россия — Словакия. Источник рассказал РИА «Новости», что положительным накануне последней игры оказался тест россиянина Матвея Мичкова. В двух предыдущих матчах он забил три гола.

Молодежной сборной РФ в матче со словаками присудили техническое поражение. Этот факт уже подтвердили в Федерация хоккея России. Встреча сборных России и Словакии должна была состояться 30 декабря.

Чемпионат мира проходил в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Турнир начался 26 декабря и должен был завершиться 5 января.