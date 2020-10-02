«Это очень тяжело»: Нурмагомедов осадил журналиста после вопроса об отце

Перед боем с американцем Джастином Гейджи один из журналистов спросил борца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова о погибшем отце. На это российский спортсмен отреагировал жестко.

«Я не понимаю, когда люди спрашивают меня [о смерти отца]. Это очень тяжело. У вас есть отец? Как вы думаете, если бы с ним что-то случилось, это было бы тяжело для вас?» — поинтересовался Нурмагомедов у журналиста, задавшего вопрос об отсутствии помощи отца перед поединком. Цитату привела «Лента.ру».

В начале сентября Нурмагомедов давал интервью о подготовке ко встречи с Гейджи на ринге. Тогда борец признался, что ему очень сильно не хватает отца. При этом он подчеркнул, что должен смириться с утратой, принять ее и двигаться дальше, так как другого выбора у него нет.

Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Похороны состоялись 4 июля в селе Кироваул. Траурные мероприятия посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Бой Нурмагомедова и Гейджи станет главным на турнире UFC 254. Поединок состоится 24 октября на «бойцовском острове» Яс в Абу-Даби.