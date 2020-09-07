«Очень не хватает отца»: Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Гэтжи

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов готовится к очередной защите титула. Ему предстоит бой с американцем Джастином Гэтжи. Россиянин рассказал, как проходит его подготовка по системе отца в зале, который был спроектирован им же, и ответил на вопрос о возможности боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

Бой Нурмагомедова и Гетжи станет главным на турнире UFC 254, который пройдет на «бойцовском острове» Яс в Абу-Даби. Бойцы сойдутся в клетке 24 октября.

Россиянин в интервью газете «Известия» рассказал, что сейчас готовится к бою по системе своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, ушедшего из жизни 3 июля. Тренировочные спарринги проходят в Дагестане, в зале, который спроектировал Нурмагомедов-старший.

Чемпион UFC признался, что ему очень не хватает отца, но он должен смириться с утратой и двигаться дальше.

«Отца, конечно, очень сильно не хватает. Что мы можем с этим сделать? Мы должны с этим смириться, принять это и двигаться дальше. Другого выбора нет», — рассказал Нурмагомедов-младший.

Говоря о возможности реванша с ирландцем Конором Макгрегором, россиянин ответил, что сейчас это ему не интересно, но «какая-то доля вероятности» есть.

«Все, что нужно было сделать, я сделал 6 октября 2018 года. […] Я доказал, что как конкурент внутри клетки он никакого сопротивления мне оказать не смог», — сказал Нурмагомедов, добавив, что о Макгрегоре он даже не думает.