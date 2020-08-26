Хабиб vs Гейджи: прогнозы топовых российких бойцов на главный поединок ММА этой осени

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Естественно, все без исключения, ставят в этом бою на Хабиба. Да, Гейджи — очень серьезный боец. Но в послужном списке Нурмагомедова есть «птицы» и посерьезнее. Средневес Владимир Минеев, который не понаслышке знает, что такое борцовский прессинг — уверен: Хабиб попросту заломает Джастина Гейджи.

У Хабиба гораздо больше профнавыков в борьбе, которыми он может эту победу одержать. Он набирает и в стойке, и в ударной технике Владимир Минеев боец ММА

Почти то же самое сказал и ветеран мирового ММА Сергей Харитонов.

«Фаворит Хабиб — 100 процентов. Потому что, по моему мнению, Фергюсон — хоть и проиграл Гейджи, но он больше ударник и может борьбу лучше контролировать. Хабиб если уйдет в партер — будет лучше его контролировать», — поделился мнением боец ММА Сергей Харитонов.

Добавим к брутальности немного красоты. Гроза женских боев — «русская валькирия» Анастасия Янькова развивает мысли Харитонова, и считает, что если Гейджи смог справиться с Фергюсоном, то он явно не простой парень, и может преподнести сюрприз как Хабибу, так и его миллионной аудитории.

«Он смог на детали разложить по полочкам такого спортсмена, как Тони Фергюсон. Тони — это самый непредсказуемый боец из всех, кого я могу вспомнить и представить. Мне кажется, он сам иногда не знает, что полетит, какое движение, у него совсем непредсказуемые движения и комбинации», — говорит боец ММА Анастасия Янькова.

Ставит на Хабиба, но призывает серьезнее относиться к Гейджи и боец Лиги ACA Эдуард «Львиное сердце» Вартанян. По его мнению, Джастин прогрессирует из боя в бой и физически, и в плане тактики.

«На протяжении всей карьеры Гейджи был рубакой, но после поражений он пересмотрел свое виденье и начал более хладнокровно подходить к боям», — отмечает боец ММА Эдуард Вартанян.

А вот наш бывший чемпион Bellator — Александр Шлеменко — считает, что в этом бою у и без того дисциплинированного Хабиба будет еще одна, дополнительная мотивация.

Мне кажется, это идеальный вариант для Хабиба после трагических событий, которые он пережил в своей жизни. Еще одна большая возможность закрепиться и показать, что он реально самый сильный в этой весовой категории Александр Шлеменко боец ММА, экс-чемпион Bellator

Что же о своем сопернике думает сам Хабиб? На недавней пресс-конференции он заявил, что для него этот бой — только лишь бой. А самого Гейджи он хорошо знает и однажды американец даже помог ему вернуться в мир спорта.

«С Гейджи я знаком давно, я даже помню, как когда я возвращался после трех операций — тогда он мне помогал», — рассказал боец ММА, действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Впрочем, прогнозы прогнозами, и никаких гарантий, что они сбудутся, нет. Чем же на самом деле закончится противостояние Хабиба и Гейджи, весь мир узнает уже 25 октября.