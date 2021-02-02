Экс-глава Союза биатлонистов России объяснил, зачем передал деньги коллеге из Норвегии
«Видимо, он больше не нашел возможности меня укусить. Могу ответить. Супруга моя сейчас рядом, не даст соврать, всегда со мной была. Так как он (Бейгард — прим. ред.) был президентом своей федерации, а я своей, то я решил сделать ему подарок. Купил новый кошелек-портмоне, а других денег, я же состоятельный человек, кроме купюры в 500 евро, у меня не было. Я и положил туда эти 500 евро. А также шикарную бутылку водки 0,7 литра. Нашу, конечно. Кто ж заграничную пьет? Вот и супруга подсказывает — это была водка „Тихонов“! Я делал ее в то время во Франции», — прокомментировал Тихонов.
Помимо этого, Тихонов отметил, что в России есть такая традиция: не дарить пустой кошелек. Однако Бейгард вряд ли знал об этой особенности менталитета, поскольку на следующий день после вручения презента пришел с криками. Он заявил, что Тихонов хотел его купить. Олимпийский чемпион сослался на скупость норвежского характера, когда Бейгард вернул ему деньги, однако сыронизровал насчет того, что водку он так и не увидел.